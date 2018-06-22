Защитник Коста-Рики: "Может ли Россия выиграть ЧМ? Все возможно, история еще не написана"

Защитник сборной Коста-Рики Кендалл Уостон подвел итоги матча с Бразилией (0:2).



- Сегодня мы играли неплохо и не заслужили поражения с таким счетом, - сказал Уостон. - Но в футболе иногда происходит совсем не то, на что рассчитываешь. Нам нужно было обыгрывать бразильцев, мы много атаковали и прессовали их настолько, насколько могли. Очень тяжело проигрывать. Мы упустили свою мечту пройти в плей-офф.



- Что изменилось после перерыва? Бразильцы стали активнее играть.



- И нам, и Бразилии нужны были эти три очка. К тому же с выходом Дугласа Косты кое-что изменилось в игре бразильцев. Они стали чаще атаковать, создавали больше моментов, поэтому в конце они получили два шанса и реализовали их.



- Бразилия вас удивила?



- Это очень сильная сборная, тяжелый соперник, но мы знали, что нельзя давать ей играть в свой футбол. Мы знали, что бразильцы сыграют в четыре защитника, знали, что будут много атаковать.



- Что думаете о неназначенном пенальти на Неймаре?



- Его не было, арбитр все правильно сделал.



- Вам нравится Санкт-Петербург?



- Этот стадион прекрасен! Атмосфера на матче была шикарной.



- Ваша сборная два года назад играла с Россией в Краснодаре, помните этот матч?



- Конечно.



- Сейчас Россия стала сильнее, выиграла два матча на ЧМ.

- Тогда был всего лишь товарищеский матч. Думаю, что сейчас они сделали шаг вперед, на ЧМ никто не хочет проигрывать. С такой поддержкой фанатов Россия выступает очень хорошо.



- Россия может выиграть Кубок мира?



- Все возможно в футболе, история еще не написана. (Игорь НОВИКОВ)

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