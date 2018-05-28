Юрий Жирков: "Третья мировая" от английских фанатов? У нас это могут пресечь за пять секунд"

Защитник сборной России Юрий Жирков считает, что команде по силам достойно выступить на домашнем чемпионате мира. Фланговый игрок отметил, что ждет от турнира праздника.

– Есть ли хотя бы минимальный шанс, что сборная России-2018 заставит вспомнить о сборной-2008 – например, дойдет до четвертьфинала? Или выйти бы из группы – за счастье?

– Думаю, сыграем на ЧМ-2018 достойно. При этом с уважением относимся к каждому из соперников. Смотрели вчера Саудовскую Аравию – ее игроки просто бегут так, будто на мотоциклах гоняют! Поэтому первая задача – выйти из группы, а потом идти шаг за шагом.

– Насколько помню, Хиддинк тоже ставил задачи на Евро-2008 пошагово. А Газзаев, напротив, поставил задачу выиграть Кубок УЕФА на первом же собрании в 2005 году. Какой вариант воздействует лично на вас лучше?

(Задумывается) – Наверное, пошаговый путь – сначала выйти из группы, а потом уже ставить новые задачи.

– Вы же, говорят, втихаря посмеялись, когда Валерий Георгиевич огласил такую задачу?

– Наверное, да. Но в итоге-то вы знаете, чем все закончилось. Сейчас любому нашему игроку скажи, допустим, Лигу чемпионов выиграть – тоже все будут смеяться. Но, думаю, настанет такой момент, когда российская команда все равно ее выиграет.

– А вы оптимист. Скажите тогда, какие эмоции у вас вызывает домашний чемпионат мира. Чего вы от него ждете?

– Праздника. Полных стадионов, отсутствия драк, сожженных машин. Радующихся футболу и общению людей со всего мира.

– Английских фанатов, пригрозивших устроить в России "третью мировую", не опасаетесь?

– Слышал об этом, но, думаю, такого не будет. У нас это могут пресечь за пять секунд. (Игорь РАБИНЕР)

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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