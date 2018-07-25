Юрий Борзаковский: "Не нужно пенять на Смолова"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский в интервью "Реальному времени" сказал, что ему было приятно наблюдать за игрой национальной команды на домашнем чемпионате мира. Также специалист отметил, что его коллега Станислав Черчесов не сломался под прессингом.

– Как показал пример Мариу Фернандеса, натурализация – не всегда зло. Разве нет?

– Футбол – это командная игра, а легкая атлетика – это индивидуальный вид спорта. Что касается футбола: надо отдать должное ребятам. Мне было приятно смотреть на наших футболистов, которые прошли до четвертьфинала и могли пройти дальше. Но лотерея в виде пенальти сложилась не в нашу пользу. Я как спортсмен, пусть и легкоатлет, скажу, что у каждого спортсмена не всегда все складывается, это касается и Смолова. Да, он не забил пенальти, но через это может каждый пройти. Не нужно на него пенять и говорить о нем плохие слова. Сегодня он так выступил, а завтра будет на высоте. У каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Заметьте, тот же Фернандес тоже вначале "вытащил" матч с хорватами, забив гол и сравняв счет, а после этого промахнулся с пенальти. Как к этому относиться? Надо отдать ему должное. И, как показала практика, натурализация в командном виде спорта – это хорошо и дает свои результаты.

– Станислав Черчесов совершил чудо или это его реальный тренерский гений?

– Надо отдать должное Станиславу Саламовичу, ведь он не сломался под прессингом. Заметьте, команда в преддверии чемпионата довольно много проигрывала, тем не менее, он смог собрать сборную, психологически настроить ребят, и в самый нужный момент эти ребята "выстрелили". Это самое дорогое для тренера. Поэтому считаю, что он большой профи, раз довел команду до такого результата.

– Это похоже на подготовку спортсменов в легкой атлетике? Тоже ведь пик формы спортсмена подводят к главному соревнованию.

– Да, чтобы пика формы они достигали именно во время официального старта. Даже не во время чемпионата России. Ведь ЧР для каждого спортсмена должен быть как этап для более высокого пика, и дальше они еще больше набирают форму.

– Есть что-то общее у тренера сборной России по легкой атлетике и тренера национальной команды по футболу?

– Дело в том, что я не тренирую лично, а Станислав тренирует именно команду. Там все зависит от каждого атлета как индивидуальности, как кто сыграет на своей позиции – от этого и зависит общий результат. Здесь индивидуальный вид спорта, и у каждого легкоатлета есть личный тренер. У нас есть старший тренер по видам – по прыжкам, по метаниям, по выносливости, по спринту и так далее. Разница есть, но в целом мы делаем одно дело.

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