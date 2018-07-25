15:34 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Юрий Борзаковский: "Не нужно пенять на Смолова"


Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский в интервью "Реальному времени" сказал, что ему было приятно наблюдать за игрой национальной команды на домашнем чемпионате мира. Также специалист отметил, что его коллега Станислав Черчесов не сломался под прессингом.

 
Станислав ЧЕРЧЕСОВ вместе с Зинедином ЗИДАНОМ (слева вверху) и Пепом ГВАРДЬОЛОЙ (слева внизу) вошел в число лучших тренеров мира.ФИФА: Черчесов - как Зидан и Гвардьола

– Как показал пример Мариу Фернандеса, натурализация – не всегда зло. Разве нет?

– Футбол – это командная игра, а легкая атлетика – это индивидуальный вид спорта. Что касается футбола: надо отдать должное ребятам. Мне было приятно смотреть на наших футболистов, которые прошли до четвертьфинала и могли пройти дальше. Но лотерея в виде пенальти сложилась не в нашу пользу. Я как спортсмен, пусть и легкоатлет, скажу, что у каждого спортсмена не всегда все складывается, это касается и Смолова. Да, он не забил пенальти, но через это может каждый пройти. Не нужно на него пенять и говорить о нем плохие слова. Сегодня он так выступил, а завтра будет на высоте. У каждого спортсмена бывают взлеты и падения. Заметьте, тот же Фернандес тоже вначале "вытащил" матч с хорватами, забив гол и сравняв счет, а после этого промахнулся с пенальти. Как к этому относиться? Надо отдать ему должное. И, как показала практика, натурализация в командном виде спорта – это хорошо и дает свои результаты.

– Станислав Черчесов совершил чудо или это его реальный тренерский гений?

– Надо отдать должное Станиславу Саламовичу, ведь он не сломался под прессингом. Заметьте, команда в преддверии чемпионата довольно много проигрывала, тем не менее, он смог собрать сборную, психологически настроить ребят, и в самый нужный момент эти ребята "выстрелили". Это самое дорогое для тренера. Поэтому считаю, что он большой профи, раз довел команду до такого результата.

– Это похоже на подготовку спортсменов в легкой атлетике? Тоже ведь пик формы спортсмена подводят к главному соревнованию.

– Да, чтобы пика формы они достигали именно во время официального старта. Даже не во время чемпионата России. Ведь ЧР для каждого спортсмена должен быть как этап для более высокого пика, и дальше они еще больше набирают форму.

– Есть что-то общее у тренера сборной России по легкой атлетике и тренера национальной команды по футболу?

– Дело в том, что я не тренирую лично, а Станислав тренирует именно команду. Там все зависит от каждого атлета как индивидуальности, как кто сыграет на своей позиции – от этого и зависит общий результат. Здесь индивидуальный вид спорта, и у каждого легкоатлета есть личный тренер. У нас есть старший тренер по видам – по прыжкам, по метаниям, по выносливости, по спринту и так далее. Разница есть, но в целом мы делаем одно дело.

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Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/articles/107013-intervyu-borzakovskogo-trenera-sbornoy-rf-po-legkoy-atletike

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