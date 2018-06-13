Все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем с аравийцами

Все 23 футболиста, включенные в заявку сборной России на чемпионат мира, тренируются в общей группе перед матчем открытия турнира с командой Саудовской Аравии. Занятие проходит на стадионе "Лужники", где в четверг состоится игра. Встреча начнется в 18.00 (мск).

Помимо сборных России и Саудовской Аравии, в группу А также входят команды Египта и Уругвая. Матч между ними пройдет в Екатеринбурге в пятницу. (Игорь РАБИНЕР)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге. Матч против Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербург, встреча против Уругвая пройдет 25 июня в Самаре.

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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