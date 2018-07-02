Владимир Жириновский: "Мы переломили хребет ЧМ и теперь идем на Берлин! Чемпионом станет Россия!

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на оставшиеся матчи чемпионата мира-2018. По его словам, сборная России в финале турнира обыграет Бельгию.

"Даю прогноз. В четвертьфинал уже вышли Россия, Хорватия, Франция и Уругвай. Дальше выйдут Бразилия, Бельгия, Швеция и Англия. Записывайте. Полуфиналы: Россия - Франция и Бельгия - Англия.



В финале сыграют Россия и Бельгия, а чемпионом станет Россия! Делайте ваши ставки, господа. Я требую, что бы все настаивали на таких результатах. Я уверен, что так и будет. Остались слабые команды, они все деморализованы.



У нас была Московская битва - это Египет (3:1) и Саудовская Аравия (5:0), был "полусталинград" с Уругваем (0:3), а Курская битва была вчера (1:1, 4:3 по пенальти и Испанией. - Прим. "СЭ"). Мы переломили хребет чемпионату мира и теперь идем на Берлин! Бельгия - это для нас Берлин.



Брюссель пусть плачет заранее. Англичанам пора заканчивать с футболом: они уже свое отыграли. Латинская Америка должна успокоиться - чемпионами мира будут только европейские команды. Латинская Америка, отдыхайте! У вас там всегда тепло, тропики, вам жарко.



Чемпионат мира в России поломал все прогнозы. Только мой прогноз останется верным", - сказал Жириновский эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

7 июля в Сочи сборная России сыграет против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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