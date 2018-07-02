15:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Жириновский: "Мы переломили хребет ЧМ и теперь идем на Берлин! Чемпионом станет Россия!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на оставшиеся матчи чемпионата мира-2018. По его словам, сборная России в финале турнира обыграет Бельгию.

"Даю прогноз. В четвертьфинал уже вышли Россия, Хорватия, Франция и Уругвай. Дальше выйдут Бразилия, Бельгия, Швеция и Англия. Записывайте. Полуфиналы: РоссияФранция и БельгияАнглия.

В финале сыграют Россия и Бельгия, а чемпионом станет Россия! Делайте ваши ставки, господа. Я требую, что бы все настаивали на таких результатах. Я уверен, что так и будет. Остались слабые команды, они все деморализованы.

У нас была Московская битва - это Египет (3:1) и Саудовская Аравия (5:0), был "полусталинград" с Уругваем (0:3), а Курская битва была вчера (1:1, 4:3 по пенальти и Испанией. - Прим. "СЭ"). Мы переломили хребет чемпионату мира и теперь идем на Берлин! Бельгия - это для нас Берлин.

Брюссель пусть плачет заранее. Англичанам пора заканчивать с футболом: они уже свое отыграли. Латинская Америка должна успокоиться - чемпионами мира будут только европейские команды. Латинская Америка, отдыхайте! У вас там всегда тепло, тропики, вам жарко.

Чемпионат мира в России поломал все прогнозы. Только мой прогноз останется верным", - сказал Жириновский эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 

7 июля в Сочи сборная России сыграет против Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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