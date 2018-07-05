Висенте дель Боске: "Антифутбол восторжествовал над футболом, который показывала Испания"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске считает, что критиковать испанскую команду нужно сдержаннее. В 1/8 финала ЧМ-2018 испанцы проиграли в серии послематчевых пенальти России.

– Нельзя сказать, что Испания провела отличный турнир, но все было не так плохо, как мы думаем, – цитирует Marca дель Боске. – Было и что-то хорошее. Мы не должны быть жестокими. Слишком сильное заявление о том, что мы сами себя одурачили.

Судить Йерро слишком жестоко, потому что он управлял командой только в четырех матчах и сделал большую работу для федерации. В какой-то момент мы допустили ошибку. Но в первом матче с Португалией играли отлично, с Россией тоже доминировали всю игру. Мы не добились цели, потому что не смогли взломать такую плотную защиту, в чем испанские футболисты были уверены. Антифутбол восторжествовал, он оказался сильнее футбола, в который играла Испания.

Помогал ли я Йерро? Нет. Я никому не помогал. Просто позвонил ему, чтобы пожелать удачи. Он знает испанский футбол, и я не должен был давать ему советы. Меньше всего сейчас сборной нужно беспокоиться о том, кто будет следующим тренером. Есть много испытанных тренеров.

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