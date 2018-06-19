ВАР наказал сборную России 11-метровым. Как это было

На 72-й минуте матча чемпионата мира-2018 Россия - Египет в ворота российской сборной был назначен 11-метровый удар.

Роман Зобнин действительно задержал Мохамеда Салаха. Поначалу арбитр Энрике Касерес показал, что египтянам придется выполнить только штрафной удар - мол, фол произошел за пределами штрафной. Однако секунд через 50 аргентинский рефери с помощью видеоарбитра Массимилиано Иррати все-таки назначил пенальти.

Причем Касерес полностью доверился ВАР - сам он видеоповтор не смотрел. (Александр БОБРОВ)

Момент с использованием ВАР.

Момент с использованием ВАР.

Момент с использованием ВАР.

Момент с использованием ВАР.

Россия - Египет: онлайн-трансляция матча