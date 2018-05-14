19:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича!"

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Знаменитый тренер Валерий Газзаев приветствует вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018 защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. 38-летний футболист по приглашению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова заменит получившего травму Руслана Камболова.

 
Сергей ИГНАШЕВИЧ.Игнашевич вызван в сборную перед чемпионатов мира. Подробности

- Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича! Опыт Сергея, его аура авторитета будут незаменимы на чемпионате мира, - сказал Газзаев. - Рядом с ним будут чувствовать надежность и молодые футболисты, такие как Головин и Миранчук. В команде должен быть сплав опыта и молодости. На мой взгляд, по-прежнему актуален вопрос о возвращении Алексея и Василия Березуцких. Правда, тут надо понять, есть ли еще время для из дозаявки...

Еще раз хочу подчеркнуть: чемпионат мира - это дело государственной важности, а не личное дело каждого тренера или игрока. Все должны думать о том, чтобы выступить успешно на домашнем турнире, постоять за честь страны. Тут надо оставить в стороне персональные амбиции и сплотиться ради общего дела. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ALEXEY959595

Рональд Рейган Есть в Динамо хороший фактурный защитник Рыков. Почему его не вызвать? 20:32.....У Рыкова нет международного опыта, на таком уровне он просто психологически перегорит

20:51

ALEXEY959595

Тогда почему не вызывают в Сборную Игоря Денисова? Раз уж нужно отбросить в сторону личные амбиции

20:48

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Пёс сам бы переоделся и тряхнул усами в атаке!!!

20:44

guy1984

Быстрее, может Оного еще не улетел в отпуск

20:43

Рональд Рейган

Есть в Динамо хороший фактурный защитник Рыков. Почему его не вызвать?

20:32

Millwall82

МБ сам мечтаешь попасть в заявку сборной?)))

20:01

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