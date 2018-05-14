Валерий Газзаев: "Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича!"

Знаменитый тренер Валерий Газзаев приветствует вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018 защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. 38-летний футболист по приглашению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова заменит получившего травму Руслана Камболова.

- Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича! Опыт Сергея, его аура авторитета будут незаменимы на чемпионате мира, - сказал Газзаев. - Рядом с ним будут чувствовать надежность и молодые футболисты, такие как Головин и Миранчук. В команде должен быть сплав опыта и молодости. На мой взгляд, по-прежнему актуален вопрос о возвращении Алексея и Василия Березуцких. Правда, тут надо понять, есть ли еще время для из дозаявки...



Еще раз хочу подчеркнуть: чемпионат мира - это дело государственной важности, а не личное дело каждого тренера или игрока. Все должны думать о том, чтобы выступить успешно на домашнем турнире, постоять за честь страны. Тут надо оставить в стороне персональные амбиции и сплотиться ради общего дела. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сборная России на чемпионате мира по футболу