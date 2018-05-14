Валерий Газзаев: "Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича!"

Знаменитый тренер Валерий Газзаев приветствует вызов в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018 защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. 38-летний футболист по приглашению главного тренера национальной команды Станислава Черчесова заменит получившего травму Руслана Камболова.
- Приветствую решение главного тренера пригласить в сборную Игнашевича! Опыт Сергея, его аура авторитета будут незаменимы на чемпионате мира, - сказал Газзаев. - Рядом с ним будут чувствовать надежность и молодые футболисты, такие как Головин и Миранчук. В команде должен быть сплав опыта и молодости. На мой взгляд, по-прежнему актуален вопрос о возвращении Алексея и Василия Березуцких. Правда, тут надо понять, есть ли еще время для из дозаявки...
Еще раз хочу подчеркнуть: чемпионат мира - это дело государственной важности, а не личное дело каждого тренера или игрока. Все должны думать о том, чтобы выступить успешно на домашнем турнире, постоять за честь страны. Тут надо оставить в стороне персональные амбиции и сплотиться ради общего дела. (Дмитрий СИМОНОВ)
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Валерий Газзаев
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Алексей Миранчук
- Александр Головин
ALEXEY959595
Рональд Рейган Есть в Динамо хороший фактурный защитник Рыков. Почему его не вызвать? 20:32.....У Рыкова нет международного опыта, на таком уровне он просто психологически перегорит
20:51
ALEXEY959595
Тогда почему не вызывают в Сборную Игоря Денисова? Раз уж нужно отбросить в сторону личные амбиции
20:48
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Пёс сам бы переоделся и тряхнул усами в атаке!!!
20:44
guy1984
Быстрее, может Оного еще не улетел в отпуск
20:43
Рональд Рейган
Есть в Динамо хороший фактурный защитник Рыков. Почему его не вызвать?
20:32
Millwall82
МБ сам мечтаешь попасть в заявку сборной?)))
20:01