19:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игнашевич вызван в сборную России

Рекордсмен сборной России по числу матчей, 38-летний Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Рекордсмен сборной России по числу матчей, 38-летний Сергей ИГНАШЕВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник ЦСКА  Сергей Игнашевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2018, сообщает официальный сайт РФС. Он заменит травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

Камболов получил травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Сегодня в Москве футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей. Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену.

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. Окончательная заявка сборной на ЧМ-2018 станет известна до 4 июня.

На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в товарищеской встрече со Швецией (1:1). Всего за национальную команду он отыграл 120 матчей - это абсолютный рекорд, включая сборные СССР и СНГ. Последнюю на сегодняшний день игру футболист провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3).

Сборная России на чемпионате мира по футболу 

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206780

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (54)
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ТындерШмындер

Свинявые расхрюкались! Небось какого нибудь Камбарика или Паршивлюка ждали в сборной...

20:55

egoshin-alex

Чем ближе ЧМ, тем страшнее от мысли о вселенском унижении. Вот и хватаются за соломинку. Может на гол-другой меньше пропустим? А так - быть избиению младенцев...

20:20

Шаир

Походу теперь и Саудовской Аравии тоже проиграем

20:19

Шаир

зря поставил на выход из группы

20:15

Шаир

Ещё возьмите этого индюка Газзаева

20:14

kot Begemot

Черчесов 14 ноября 2016 года: "Нам надо находить других Игнашевичей". Черчесов 27 марта 2018 года: "Сергей Игнашевич в национальную команду не вернется. Тема Сергея Игнашевича в сборной закрыта". Черчесов 14 мая 2018 года: "что ждём 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске". Такой вот он, Черчесов. Ясный, понятный, логичный...

20:13

Millwall82

Было бы неплохо тогда воскресить всех из сборной 08 года и тренером назначить Гнуса. Ну или хотя бы назначить Гнуса вместо этого осетина.

20:13

загадочный лысый ассятин

Саудиты, египтяне и уругваи бьются в экстазе!!!! ЭТОГО пенька замшелого будут обыгрывать, а тем более обгонять на скорости, ВСЕ, кому не лень!!!!

20:12

Millwall82

самарец, 2 Комбарика???????? Тогда нас даже саудиты вынесут.

20:11

Шаир

Опять это мафия акинфеев игнашевич и братья

20:09

maverick007

А не лучше было Рыкова с Козловым из Динамо вызвать?

20:09

самарец

значит скоро Двое из ларца одинаковых с лица подтянуться !!

20:09

Дон_Румата

В бой идут одни старики...

20:08

Шаир

Будем болеть за Египет

20:08

Шаир

пипец какой-то.

20:05

Дядька

Разве что в качестве играющего тренера )

20:03

sakusda

Игнашевичу уже нужно выбегать,чтобы догнать Салаха

19:59

rusfed 2.0

Хана Салаху

19:58

Весёлый©

Смотрите НХЛ. Играйте в регби.

19:58

вояка

Ещё можно вызвать Царёва, Понедельника ..... они ещё с Яшиным в сборной играли ... брали кубок Европы .... помнят небось как встречались с ещё живым тогда Сантьяго бернабеу на эфелевой башне. В общем им будет что рассказать нынешним юнцам.

19:52

Igrok Igorek

Один из самых старых игроков первенства, уже потерявший место в основном составе своего клуба; игрок, которого в последние годы в международных матчах оббегали и опережали все, кому только было не лень; носитель позорного звания "лучший из худших", наряду с братьями - он снова в сборной. Что это - безысходность главного тренера или плевок в сторону болельщиков? Пишу это не только от себя - можно почитать комменты хотя бы за последние полгода. Сколько уже об этом футболисте сказано?! Но Черчесову все равно. После ЧМ его все равно уволят, а комменты он не читает...

19:50

Millwall82

Получше Кутепки будет. Но учитывая сколько ему лет...И то что карьеру он походу завершит. Навивает на грустные мысли о перспективах сборной на ЧМ.

19:49

Бегущий человек

Очень плохой мальчик Бубнова возьмите,отличный защитник был! 19:33************Хидиятуллин лучше.

19:49

glavanon

Походу братьям Березуцким и Аршавину стоит отставить стакан в сторону и быстренько сделать вечернюю разминку...

19:45

Тень Мастера

а назовите кто лучше? из российских? Из живых кто остался? Походу и Березуцких подтянут, ибо реально замены нет.

19:39

Адекват

Сперва подумал, что это какой-то розыгрыш, однако, похоже и вправду вызвали... А может быть и правильно. Я тут недавно писал, что в защитные порядки нужен "дядька"... Единственное что смущает в Игнашевиче, что я не помню, чтобы он "пихал" кому-нибудь... Но то в окружении равных по возрасту и опыту, а в сборной почему бы и не порулить щеглами... :)

19:35

ravilius777

Игнашевич даже в 50 хуже Камболова не будет, не ссыте

19:34

igorx70

Старый конь борозды не испортит,но и глубоко не вспашет.А Чечесов и в ворота встать сможет,если уж Габулову место находилось.

19:33

Очень плохой мальчик

Бубнова возьмите,отличный защитник был!

19:33

sailor1990

может они готовятся сниматься в новом сезоне Walking Dead?

19:32

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