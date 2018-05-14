Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2018, сообщает официальный сайт РФС. Он заменит травмированного Руслана Камболова из "Рубина".
Камболов получил травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Сегодня в Москве футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей. Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену.
18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. Окончательная заявка сборной на ЧМ-2018 станет известна до 4 июня.
На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в товарищеской встрече со Швецией (1:1). Всего за национальную команду он отыграл 120 матчей - это абсолютный рекорд, включая сборные СССР и СНГ. Последнюю на сегодняшний день игру футболист провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3).
Защитник Сергей Игнашевич вызван в сборную России!– Сборная России (@TeamRussia) 14 мая 2018 г.
Он заменит травмированного Руслана Камболова. pic.twitter.com/mAhncHm9lq
Дополнительная информация
- Рубин
- Сергей Игнашевич
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Турции (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Уэльса
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
ТындерШмындер
Свинявые расхрюкались! Небось какого нибудь Камбарика или Паршивлюка ждали в сборной...
20:55
egoshin-alex
Чем ближе ЧМ, тем страшнее от мысли о вселенском унижении. Вот и хватаются за соломинку. Может на гол-другой меньше пропустим? А так - быть избиению младенцев...
20:20
Шаир
Походу теперь и Саудовской Аравии тоже проиграем
20:19
Шаир
зря поставил на выход из группы
20:15
Шаир
Ещё возьмите этого индюка Газзаева
20:14
kot Begemot
Черчесов 14 ноября 2016 года: "Нам надо находить других Игнашевичей". Черчесов 27 марта 2018 года: "Сергей Игнашевич в национальную команду не вернется. Тема Сергея Игнашевича в сборной закрыта". Черчесов 14 мая 2018 года: "что ждём 18 мая Игнашевича на сборе в Новогорске". Такой вот он, Черчесов. Ясный, понятный, логичный...
20:13
Millwall82
Было бы неплохо тогда воскресить всех из сборной 08 года и тренером назначить Гнуса. Ну или хотя бы назначить Гнуса вместо этого осетина.
20:13
загадочный лысый ассятин
Саудиты, египтяне и уругваи бьются в экстазе!!!! ЭТОГО пенька замшелого будут обыгрывать, а тем более обгонять на скорости, ВСЕ, кому не лень!!!!
20:12
Millwall82
самарец, 2 Комбарика???????? Тогда нас даже саудиты вынесут.
20:11
Шаир
Опять это мафия акинфеев игнашевич и братья
20:09
maverick007
А не лучше было Рыкова с Козловым из Динамо вызвать?
20:09
самарец
значит скоро Двое из ларца одинаковых с лица подтянуться !!
20:09
Дон_Румата
В бой идут одни старики...
20:08
Шаир
Будем болеть за Египет
20:08
Шаир
пипец какой-то.
20:05
Дядька
Разве что в качестве играющего тренера )
20:03
sakusda
Игнашевичу уже нужно выбегать,чтобы догнать Салаха
19:59
rusfed 2.0
Хана Салаху
19:58
Весёлый©
Смотрите НХЛ. Играйте в регби.
19:58
вояка
Ещё можно вызвать Царёва, Понедельника ..... они ещё с Яшиным в сборной играли ... брали кубок Европы .... помнят небось как встречались с ещё живым тогда Сантьяго бернабеу на эфелевой башне. В общем им будет что рассказать нынешним юнцам.
19:52
Igrok Igorek
Один из самых старых игроков первенства, уже потерявший место в основном составе своего клуба; игрок, которого в последние годы в международных матчах оббегали и опережали все, кому только было не лень; носитель позорного звания "лучший из худших", наряду с братьями - он снова в сборной. Что это - безысходность главного тренера или плевок в сторону болельщиков? Пишу это не только от себя - можно почитать комменты хотя бы за последние полгода. Сколько уже об этом футболисте сказано?! Но Черчесову все равно. После ЧМ его все равно уволят, а комменты он не читает...
19:50
Millwall82
Получше Кутепки будет. Но учитывая сколько ему лет...И то что карьеру он походу завершит. Навивает на грустные мысли о перспективах сборной на ЧМ.
19:49
Бегущий человек
Очень плохой мальчик Бубнова возьмите,отличный защитник был! 19:33************Хидиятуллин лучше.
19:49
glavanon
Походу братьям Березуцким и Аршавину стоит отставить стакан в сторону и быстренько сделать вечернюю разминку...
19:45
Тень Мастера
а назовите кто лучше? из российских? Из живых кто остался? Походу и Березуцких подтянут, ибо реально замены нет.
19:39
Адекват
Сперва подумал, что это какой-то розыгрыш, однако, похоже и вправду вызвали... А может быть и правильно. Я тут недавно писал, что в защитные порядки нужен "дядька"... Единственное что смущает в Игнашевиче, что я не помню, чтобы он "пихал" кому-нибудь... Но то в окружении равных по возрасту и опыту, а в сборной почему бы и не порулить щеглами... :)
19:35
ravilius777
Игнашевич даже в 50 хуже Камболова не будет, не ссыте
19:34
igorx70
Старый конь борозды не испортит,но и глубоко не вспашет.А Чечесов и в ворота встать сможет,если уж Габулову место находилось.
19:33
Очень плохой мальчик
Бубнова возьмите,отличный защитник был!
19:33
sailor1990
может они готовятся сниматься в новом сезоне Walking Dead?
19:32