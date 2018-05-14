Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вызван в сборную России для подготовки к ЧМ-2018, сообщает официальный сайт РФС. Он заменит травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

Камболов получил травму в матче 30-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1). Сегодня в Москве футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей. Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену.

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. Окончательная заявка сборной на ЧМ-2018 станет известна до 4 июня.

На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в товарищеской встрече со Швецией (1:1). Всего за национальную команду он отыграл 120 матчей - это абсолютный рекорд, включая сборные СССР и СНГ. Последнюю на сегодняшний день игру футболист провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3).

Защитник Сергей Игнашевич вызван в сборную России!

Он заменит травмированного Руслана Камболова. pic.twitter.com/mAhncHm9lq – Сборная России (@TeamRussia) 14 мая 2018 г.

Сборная России на чемпионате мира по футболу