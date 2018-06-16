Валерий Газзаев: "Насторожило, что Смолов сыграл ниже своих возможностей"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил игру Артема Дзюбы в матче группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Специалист допускает, что форвард во встрече с Египтом выйдет на поле с первых минут, а Федор Смолов останется в запасе.

– Насторожило, что ниже своих возможностей сыграл Смолов. В то же время очень удачно вышел на замену Дзюба. И он, и Черышев прекрасно вписались в игру. Такое ощущение, что Дзюба ждал своего часа, нетерпение его по-спортивному разозлило – и сыграло свою роль.

Естественно, возникает вопрос, кто теперь должен выйти в нападении. Периодически такое случается, что основной форвард из матча в матч не может забить. Моменты возникают – а мяч в ворота не идет, и игра не клеится. Порой тренеру нужно сделать так: "передернуть" ситуацию, чтобы нападающий в какой-то встрече посидел на замене, допустим, до перерыва, а затем отправить его на поле. Возможно, так стоит поступить и в нынешней ситуации. Но здесь не следует давать советы, потому что тренерский штаб должен принять решение на основе ежедневной работы с обоими футболистами и оценки их текущего состояния.

Помимо матча с Египтом, который состоится 19 июня в Санкт-Петербурге, сборная России сыграет с Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

Полная версия интервью Валерия Газзаева – здесь



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