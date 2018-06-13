Валерий Баринов: "Очень разумный ход Кадырова в ответ на песню Слепакова. Она мне показалась пошловатой"

Народный артист РФ, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом "СЭ" сказал, что Рамзан Кадыров разумно ответил артисту Семену Слепакову, который в своей песне про чемпионат мира в шутку предложил сделать главу Чечни главным тренером сборной России по футболу.

- Слышал песню Слепакова, но я поклонник более тонкого юмора, - сказал Баринов. - У него немного лапидарно, хотя народу нравится. Очень разумный ход Кадырова, который ответил на это приглашением Слепакова в Чечню. Есть оценивать по высокому уровню, то его песня выглядит дешево. Там куплет с пистолетом, с целлофаном. Но раз народу нравится - то ради бога. Хотя мне показалось это немножко пошловатым. (Игорь НОВИКОВ)

Песня Слепакова и ответ Кадырова. Подробности //

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 //

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу