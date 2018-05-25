10:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В интернете опубликовали официальную песню ЧМ-2018

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В интернете опубликована официальная песня чемпионата мира-2018. Ее исполнили известный актер и обладатель Грэмми Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.

Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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EstStar

хорошая летняя песня , скоро будет слышно из каждого утюга

12:21

Бивень

Олбанский язык.

12:20

Критик

Отвратительная песня

11:54

Levbereg

Полная хрень а не гимн.

11:44

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