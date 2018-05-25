В интернете опубликовали официальную песню ЧМ-2018

В интернете опубликована официальная песня чемпионата мира-2018. Ее исполнили известный актер и обладатель Грэмми Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница Эра Истрефи.
Впервые гимн к чемпионату мира появился в 1966 году в Англии. С тех пор к каждому мировому первенству пишется своя, уникальная песня. В разное время над созданием гимнов работали Шакира, Рики Мартин, Il Divo и многие другие.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
EstStar
хорошая летняя песня , скоро будет слышно из каждого утюга
12:21
Бивень
Олбанский язык.
12:20
Критик
Отвратительная песня
11:54
Levbereg
Полная хрень а не гимн.
11:44