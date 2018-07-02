"В футболе все решает результат". Олег Романцев - об игре сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев заявил, что национальная команда победила Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира в честной борьбе. Встреча завершилась победой россиян в серии послематчевых пенальти (1:1, 4:3 пен.).

- Могу легко представить брюзжание вечных критиков по поводу отсутствия зрелищности в игре наших, ставки на послематчевые пенальти и так далее в том же духе, - сказал Романцев "СЭ". - Скажу следующее – в спорте вообще, а в футболе в частности, все решает результат. И если он добыт в честной борьбе, где ты сумел тактически или в чем-то ином превзойти соперника, значит, на сей раз оказался сильнее. Сборная России сделала это!

Сборная России в 1/4 финала турнира встретится с Хорватией (7 июля, Сочи).

Полностью мнение Романцева - здесь

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