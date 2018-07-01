Тиагу Силва: "В матче с Мексикой от бразильцев требуется полная концентрация"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Мексики получится трудным. Игра состоится в Самаре 2 июля, начало – в 17.00 мск.

– Наша команда хорошо сбалансирована, мы обладаем хорошим диапазоном действий, надеемся, что все игроки будут вдохновлены завтра. Нужно стараться делать меньше ошибок, мы четыре года вели подготовку к турниру, и нам нужна полная концентрация. Думаю, что игра будет сложной, Мексика на первом этапе заслужила место в плей-офф, матч будет великим, – цитирует ТАСС Силву. – Мы очень хотим выйти в четвертьфинал, у нас есть планы и инструменты для этого.





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