23:53 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Станислав Черчесов: "Заменил Жиркова из-за того, что у него была боль в голеностопе"


Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что защитник команды Юрий Жирков мог не сыграть в матче с Египтом (3:1).

- У него до игры была определенная боль в голеностопе. Но мы его подготовили к игре. Заменил я его тоже из-за этого, боль начала сказываться. Ждем завтра, посмотрим, что будет у Жиркова. Надеюсь, к следующему матчу тоже подготовим. Не хотелось бы терять на ранней стадии игроков. А Дзагоев действительно под большим вопросом, - сказал Черчесов. 

25 июня в Самаре сборная России сыграет с командой Уругвая. (Игорь РАБИНЕР)

Россия - Египет

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