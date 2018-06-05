Станислав Черчесов: "При голе в наши ворота мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что не ищет виноватых в моментах с пропущенными мячами. По его словам, защитник Илья Кутепов сыграл в этой встрече надежно.

- Что произошло в момент пропущенного гола?

- Мы делали прессинг, он в общем-то получился. Вратарь выбил мяч именно под прессингом. А что произошло дальше, надо спокойно пересмотреть.

- Кутепов виноват?

- Мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Повторяю, надо внимательно посмотреть эпизод. В целом сыграл он достаточно надежно. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

Все о сборной России по футболу //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 в России