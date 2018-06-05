Станислав Черчесов: "При голе в наши ворота мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что не ищет виноватых в моментах с пропущенными мячами. По его словам, защитник Илья Кутепов сыграл в этой встрече надежно.
- Что произошло в момент пропущенного гола?
- Мы делали прессинг, он в общем-то получился. Вратарь выбил мяч именно под прессингом. А что произошло дальше, надо спокойно пересмотреть.
- Кутепов виноват?
- Мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Повторяю, надо внимательно посмотреть эпизод. В целом сыграл он достаточно надежно. (Игорь РАБИНЕР)
Россия – Турция: онлайн-трансляция матча
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