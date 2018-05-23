Смолов заметно прихрамывает. Он вышел на тренировку в кроссовках

Нападающий сборной России Федор Смолов проводит занятие по индивидуальной программе, тогда как остальные игроки тренируются в общей группе 23 мая в рамках сбора в австрийском Нойштифте в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

Смолов получил ушиб мышц голени на тренировке 22 мая и пропустит несколько дней.

Федор приехал на тренировку с командой, но вышел на поле в кроссовках. Во время передвижения он заметно хромает. Сейчас футболист работает в тренажерном зале. (Дмитрий СИМОНОВ)

Смолов прихрамывает( полноценно тренироваться не будет сегодня pic.twitter.com/magDuifU6b – Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 23 мая 2018 г.

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