12:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолов заметно прихрамывает. Он вышел на тренировку в кроссовках


Нападающий сборной России Федор Смолов проводит занятие по индивидуальной программе, тогда как остальные игроки тренируются в общей группе 23 мая в рамках сбора в австрийском Нойштифте в преддверии чемпионата мира по футболу-2018.

Смолов получил ушиб мышц голени на тренировке 22 мая и пропустит несколько дней.

Федор приехал на тренировку с командой, но вышел на поле в кроссовках. Во время передвижения он заметно хромает. Сейчас футболист работает в тренажерном зале. (Дмитрий СИМОНОВ)

"Все обошлось". Смолов - о травме на сборе в Австрии

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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