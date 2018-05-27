СМИ: Бартра может заменить Карвахаля в заявке на ЧМ-2018

Защитник "Бетиса" Марк Бартра является основным кандидатом на включение в состав сборной Испании на чемпионат мира-2018 вместо получившего травму в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" игрока обороны "Реала" Даниэля Карвахаля, сообщает Marca. По информации источника, главный тренер "красной фурии" Хулен Лопетеги не рассматривает возможность приглашения на турнир флангового защитника "Барселоны" Серхи Роберто, предпочитая его другим игрокам.

Издание отмечает, что в составе испанцев на мировое первенство есть два игрока, способных сыграть как в центре, так и н фланге обороны - Сесар Аспиликуэта и Начо. Таким образом, Лопетеги сможет использовать Бартру в центральной зоне. Единственным правым защитником в заявке испанцев на данный момент остается Альваро Одриосола из "Реал Сосьедад".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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