У Карвахаля – травма бедра. Он может пропустить ЧМ-2018

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). По информации Marca, после игры врачи выявили у футболиста мышечную травму задней поверхности правого бедра.

Из-за этого повреждения испанец может пропустить чемпионат мира-2018. Отметим, что это уже не первый случай в карьере Карвахаля. В 2016 году он не смог принять участие в чемпионате Европы из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Атлетико".

В этом сезоне Карвахаль провел 40 матчей в клубных турнирах и сделал 6 результативных передач.