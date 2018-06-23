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СМИ: 17-летний болельщик из Ганы умер на спортивной площадке в Москве


В Москве скончался 17-летний болельщик из Ганы, информирует радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне вечером. 17-летний Джонатан Дж. М. скончался после занятий спортом на одной из площадок на севере столицы. Повреждений на теле юноши обнаружено не было, вызванная скорая помощь оказывала реанимационные мероприятия, однако они не дали результата.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. К инциденту подключились дипломатические службы.

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