Сергей Юран: "Уругвай и Португалия - это совсем другой уровень"

Бывший игрок сборной России Сергей Юран в интервью "СЭ" отметил, что сборной России в следующих матчах чемпионата мира-2018 будет намного сложнее, чем с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

- У нас есть шанс занять первое место в группе, а потом еще и пройти Португалию?

- Шансы есть всегда. Но при всем уважении к Саудовской Аравии и Египту, Уругвай и Португалия - это совсем другой уровень. Совсем другой! Небо и земля. Португальцы будут пытаться поддавливать. Они хорошо выходят из-под прессинга, владеют мячом. В то же время нельзя нам прижиматься к своим воротам. Португальцы просто устроят "дыр - дыр" в нашей штрафной.

- Что и кто вас поразили в сборной России?

- Из игроков я, прежде всего, выделю Игнашевича. Многие скептически к нему относились в последнее время. Но в двух играх он показал свой реальный класс. Сергей ниже своей планки не опустился. А вообще понравилось командное взаимодействие, целостность. Ну и физически сборная хорошо готова. Но здесь возникает еще один вопрос: не попадем ли мы в функциональную яму после группового этапа? Надеюсь, наш тренерский штаб все просчитал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Сергея Юрана