Сергей Кирьяков: "Габулов превзошел Джанаева за счет международного опыта"

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что вратарь Владимир Габулов попал в окончательную заявку национальной команды благодаря своему опыту участия в международных матчах. Сегодня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила список из 23 футболистов, которые примут участие в ЧМ-2018​.

– Что скажете о вратарской линии?

– Станислав Черчесов сам в прошлом вратарь, у него есть опытный помощник Гинтарас Стауче. Они все взвесили. В целом, по Акинфееву и Луневу вопросов не возникало. Скорее стоит говорить о противостоянии Габулова и Джанаева.

– И почему выбор сделан в пользу голкипера "Брюгге"?

– За Габулова говорит более богатый международный опыт. И за сборную, и за "Брюгге". Несмотря на то, что он немало там пропускал, все равно переезд в Бельгию сыграл ему в плюс. В любом случае, он стал чемпионом. Я работал с Владимиром в тульском "Арсенале", он являлся неформальным лидером в раздевалке, имел авторитет.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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