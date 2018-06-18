Сборная Саудовской Аравии – колхоз? Мнение бывшего скаута "Арсенала"

Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах может доставить российской команде много проблем в матче чемпионата мира-2018, если состояние здоровья позволит ему провести все 90 минут. Также специалист призвал не преувеличивать статусность победы россиян над Саудовской Аравией (5:0) в первой встрече на домашнем турнире.

– Судя по всему, Салах возвращается в состав сборной Египта. Это как-то меняет наш состав, нашу расстановку, наши действия на поле? Как мы будем играть, на ваш взгляд, исходя их турнирной стратегии?

– Думаю, расстановку менять не будут. Может, будут изменения по личностям, потому что кто-то получил травму, кто-то сыграл хуже или лучше в первой игре. Появление Салаха – большое изменение и очень тревожная нотка для сборной России. Этот человек в одиночку может перевернуть игру, решить ее исход. Российским защитникам будет непросто играть против него, потому что он обладает очень хорошими индивидуальными качествами. Если здоровье позволит ему сыграть полный матч, он должен помочь своей команде и принести много неприятностей сборной России.

Это будет абсолютно другой матч, не как с Саудовской Аравией. Думаю, в этом нет никаких сомнений. Наверное, все понимают, что это не открытие, а ключевая игра.

– Вы невысоко ставите Саудовскую Аравию? У нас, когда хотят подчеркнуть, что команда соперника очень слаба, говорят: "Ну это колхоз!"

– Наверное, не совсем колхоз. Просмотрели все команды, но не было еще Панамы и Туниса... На сегодняшний день это самая слабая команда. Какими-то сильными качествами, организацией или индивидуально сильными футболистами она не отличилась. Победа над саудовцами – не критерий, если мы будем говорить о заслуге или уровне сборной России. Конечно, приятно и хорошо для психологической уверенности, что команда выиграла и забила пять мячей. Это хорошо и для всего чемпионата. Самые серьезные игры начнутся завтра и потом, конечно же, с Уругваем.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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