Сборная России сыграет против аравийцев в красной форме

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию красной формы, в которой игроки национальной команды выйдут на поле в матче-открытии чемпионата мира-2018, вратарь сыграет в экипировке зеленого цвета. Соперником команды Станислава Черчесова по встрече, которая пройдет на стадионе "Лужники", будет Саудовская Аравия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Помимо матча с аравийцами, россияне в группе A сыграют c Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

Россия - Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча - 14 июня 2018 в 18.00

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