23:29 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку


Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку. Сегодня национальная команда обыграла Египет со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира-2018.

- Спасибо вам за поддержку и веру, друзья!!!, - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Россия - Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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