Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку. Сегодня национальная команда обыграла Египет со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира-2018.

- Спасибо вам за поддержку и веру, друзья!!!, - сообщается в официальном Твиттере сборной.

Спасибо вам за поддержку и веру, друзья!!! pic.twitter.com/xm83Q0v12e – Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.

Сборная России выступает в группе А. Она одержала две победы и практически гарантировала выход в плей-офф чемпионата мира. Россия проведет последнюю встречу группового этапа против Уругвая (25 июня, Самара).

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи