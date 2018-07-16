Руслан Нигматуллин – о лучшем голе ЧМ-2018: "Очень понравился мяч Черышева хорватам"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался на тему определения лучшего гола ЧМ-2018. Мячи, забитые игроками национальной команды Денисом Черышевым и Артемом Дзюбой, претендуют на звание лучших на турнире в России.

– Этот чемпионат мира получился богатым на красивые мячи. Как хорошо мы организовали этот турнир, таким он и получился со своими прекрасными голами и великолепной игрой сборных, – сказал Нигматуллин. – Забито много мячей, которые можно отметить, но пока не думал о том, какой из них стал для меня самым красивым.

Впрочем, мне очень понравился гол Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии, тем более, что он забит в матче плей-офф. Там шла быстрая атака, мяч отлично лег Денису на ногу и он выполнял обводящий удар. Вратарь оказался бессилен. Этот мяч и выделю. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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