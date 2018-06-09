Ростислав Хаит: "С назначением Черчесова на пост главного тренера сборной России появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом"

Один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит в интервью "СЭ" заявил, что испытывает тревогу перед чемпионатом мира-2018. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

– С какими чувствами ждете чемпионат мира? С надеждой? Тревогой? Ужасом?

– Надежда была, когда мы только получили право на проведение турнира. И сохранялась до последнего, при всех тренерах. Даже при Капелло. С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: "Унылое г…о и разочарование".

– Жестко.

– Давайте называть вещи своими именами. Вспомним, как Черчесов очутился в сборной. Возникла напряженная геополитическая ситуация, страна обратилась к внутреннему рынку. На первый план вышло могучее слово – импортозамещение. На это наложились плохие результаты при Капелло, плюс гигантская неустойка, которую пришлось выплачивать за разрыв контракта. Из российских тренеров кандидатом номер один был Слуцкий. Но после чемпионата Европы оставаться в сборной он не пожелал, хотя Мутко уговаривал продолжить работу. В итоге, выбирая между Бердыевым и Черчесовым, Виталий Леонтьевич пошел по пути наименьшего сопротивления.

– То есть?

– Для начальства Черчесов – удобный тренер. Работать с ним комфортно. С Бердыевым сложнее. Колючий, больше условий выдвигает… В ноябре 2016-го случайно пересеклись с Дворковичем. Разговаривали полчаса. Естественно, о футболе. Спросил: "Как же можно было доверить сборную Черчесову?! Чем заслужил? Ну, выиграл с "Легией" золото в Польше, и что? Когда наступит чемпионат мира, мы позора не оберемся! Глаза будем прятать от стыда!"

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции.

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