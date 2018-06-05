Россия - Турция: команда Черчесова сыграла вничью перед стартом ЧМ-2018

Сегодня. Москва. Россия - Турция: ничья команды Черчесова в последнем матче перед чемпионатом мира-2018. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России сыграла вничью с командой Турции со счетом 1:1 в заключительном товарищеском матче в преддверии чемпионата мира-2018.

В составе команды Станислава Черчесова единственный мяч забил Александр Самедов с передачи Алана Дзагоева. У соперника отличился Юнус Малли.

Отметим, что турецкая команда до этой встречи не забивала российской сборной на протяжении восьми игр подряд. В последний раз команда с берегов Босфора побеждала еще сборную СССР в 1975 году со счетом 1:0.

Товарищеский матч

Россия – Турция – 1:1 (1:0)

Голы: Самедов, 35 (1:0). Юнус Малли, 60 (1:1).

Россия: Акинфеев, Смольников (Кудряшов, 77), Игнашевич, Кутепов, Жирков, Самедов (Ант.Миранчук, 86), Газинский (Мариу Фернандес, 77), Зобнин (Кузяев, 90+3), Дзагоев (Ал.Миранчук, 61), Головин, Смолов.

Турция: Кырынтылы, Шенер (Зеки Челик, 90), Айхан, Чаглар Сеюнджю, Хасан Али, Ирфан Кахведжи (Мехмет Топал, 46), Окай Йокушлу, Махмут Текдемир (Юнус Малли, 46), Юсуф Языджи (Огузхан, 46), Дженгиз Ундер (Сердар Гюрлер, 76), Кенан Караман (Эмре Акбаба, 82).

Предупреждения: Окай Йокушлу, 51. Дзагоев, 54. Жирков, 56. Хасан Али, 71. Эмре Акбаба, 87.

Судьи: ХАЦЕГАН. Георге, Совре (все Румыния).

5 июня. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

Трансляция матча Россия - Турция

Этот матч стал последним для россиян перед стартом на домашнем ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).