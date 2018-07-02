Россия против Испании: Ивица Олич все знал заранее!

Тренер сборной Хорватии, экс-форвард ЦСКА Ивица Олич в интервью "СЭ" верно предсказал исход основного и дополнительного времени матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 Испания – Россия. Ранее бывший футболист армейского клуба выразил надежду, что сможет встретиться со старыми знакомыми по ходу турнира. Правда, после матча группового раунда с Аргентиной в Нижнем Новгороде он пошутил, что это случится в финале.

– Скажу так – 1:1, а после 120 минут посмотрим, кто окажется сильнее! – так в пятницу ответил на вопрос о прогнозе на встречу параллельной пары Олич. В интервью он также выразил надежду, что Россия и Хорватия вместе выйдут в четвертьфинал.

Сборная России победила Испанию в серии пенальти – 4:3, закончив основное время со счетом 1:1. В 1/4 финала в субботу, 7 июля, хозяева ЧМ-2018 встретятся с Хорватией, которая в это воскресенье так же в серии пенальти прошла Данию – 1:1, 3:2.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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