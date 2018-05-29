Роберто Манчини: "Травма Кокорина стала проблемой для "Зенита" и сборной России"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выступил на пресс-конференции после победы над Саудовской Аравией (2:1) в товарищеском матче в швейцарском Санкт-Галлене. Это была первая игра "Скуадры Адзурры" под руководством экс-тренера "Зенита". Напомним, что аравийцы – соперник России в матче открытия чемпионата мира по футболу-2018.

- Главный тренер сборной России Станислав Черчесов всегда отмечал, что футболисты из "Зенита" приезжают в национальную команду в отличной форме. Считаете ли вы, что тоже приложили руку к подготовке россиян к домашнему ЧМ-2018? - вопрос от российских журналистов.

- В первые шесть месяцев у нас было много игроков. А дальше пошли травмы. К сожалению, выбыл из строя Кокорин. Это очень важный игрок и для "Зенита", и для сборной. Потеря Кокорина стала большой проблемой и для нас, и для них. Что касается других футболистов, то они отлично готовы к чемпионату мира. (Дмитрий СИМОНОВ)

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