Представитель ФИФА: "Ни один из россиян не будет участвовать в антидопинговой работе на ЧМ-2018"

ФИФА гарантирует, что во время чемпионата мира в России никаких махинаций с допинг-пробами проводиться не будет. Организация подтвердила, что все пробы будут анализироваться за пределами России.

– Ни один россиянин не будет участвовать в работе антидопинговой программы на чемпионате мира, – цитирует AFP представителя ФИФА. – Все пробы будут анализироваться в лабораториях, аккредитованных ВАДА, за пределами России. ФИФА приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности получения и транспортировки образцов. Детали мы не можем сообщить по соображениям безопасности.

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