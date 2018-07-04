Председатель совдира "Локо" - о "побеге" Семина со сбора: "Это все бредовые фантазии"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал резкую оценку информации телеграм-канала "Мутко против", согласно которой со сбора команды в Австрии "на игру сборной России на ЧМ с Испанией сбежал главный тренер Юрий Семин".

- Комментарий по этой информации один – бредовые измышления и фантазии не комментирую. Я не слежу за перемещением сотрудников. И разве они обязаны это с кем-то согласовывать? – возмутился Мещеряков.

Как утверждает источник, Семин не стал предупреждать руководство о своем решении, а просто попросил помощников прикрыть его. В итоге об отъезде Семина узнало боссы клуба, и теперь Мещеряков намерен провести с ним разговор.

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