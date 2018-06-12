Пьерлуиджи Коллина: "Арбитры готовы к первому матчу чемпионата мира-2018"

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отметил, что арбитры провели скрупулезную подготовку к чемпионату мира-2018. Ранее стало известно, что первый матч турнира между Россией и Саудовской Аравией обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.

- Арбитры готовы и ждут возможности начать первый матч, - приводит ТАСС слова Коллины. - Подготовка, которую они прошли, была очень скрупулезной. Мы продолжаем подготовку, как и команды, которые принимают участие в чемпионате мира. Мы должны защитить имидж игры, самих игроков и доброе имя чемпионата мира.

Матч открытия чемпионата мира пройдет 14 июня в "Лужниках" и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи Россия - Саудовская Аравия.

Напомним, что в группе А вместе с Россией и Саудовской Аравией также выступят сборные Египта и Уругвая.

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