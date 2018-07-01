"Он празднует автогол". Фердинанд троллит Рамоса

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд посмеялся над испанским игроком Серхио Рамосом, эмоционально отпраздновавшим автогол Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Встреча проходит в эти минуты в московских "Лужниках".
- Рамос празднует автогол, - написал Фердинанд в своем Твиттере и прикрепил два смеющихся смайлика.
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