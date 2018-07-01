17:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Он празднует автогол". Фердинанд троллит Рамоса


Бывший защитник сборной Англии  Рио Фердинанд посмеялся над испанским игроком Серхио Рамосом, эмоционально отпраздновавшим автогол Сергея Игнашевича в матче 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Встреча проходит в эти минуты в московских "Лужниках".

- Рамос празднует автогол, - написал Фердинанд в своем Твиттере и прикрепил два смеющихся смайлика.

Испания - Россия

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Как закончится матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия?
Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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