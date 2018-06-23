Неманья Матич: "Брих отсудил катастрофически, ФИФА стоит проанализировать его работу"

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич - о судействе Феликса Бриха в матче ЧМ-2018 со сборной Швейцарии (1:2).

- Тяжело принять это поражение. Мы сделали все, что могли, но пропустили два глупых мяча и проиграли. Все мы очень разочарованы, - цитирует серба sport.blic.rs. - В матче с Бразилией мы будем сражаться и сделаем все возможное. Мы знаем, кто наш соперник. Нам нечего терять. Нам нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу, потому что мы потратили много сил. Арбитр работал просто катастрофически, даже ситуации 50 на 50 он свистел в пользу швейцарцев. Был чистый пенальти в их ворота, но он его не поставил. Не знаю, почему он не использовал VAR. Он дал нам много желтых карточек: мне, Сергею (Милинковичу-Савичу), Луке (Миливоевичу). Он сказал мне, что если я нарушу правила еще раз, то получу красную карточку. Думаю, ФИФА стоит проанализировать работу судьи и решить, чего он заслуживает.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018