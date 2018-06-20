Михаил Боярский: "На ЧМ-2018 Россия может пройти далеко"

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" победу нашей национальной команды над Египтом (3:1) во 2-м туре группы А ЧМ-2018. Россияне возглавляют таблицу с 6 очками после двух игр.

– После посредственных встреч с Австрией и Турцией настроение у болельщиков было пессимистичным, – отметил Боярский. – Но совершенно феерический матч с саудовцами вызвал огромные эмоции у фанатов и у самих футболистов. Матч с Египтом прошел в напряжении и ожидании – насколько результат первой игры закономерен или случаен. Но как только вчера соперники совершили ошибку, наши налетели как коршуны на раненую команду и добили ее. После того, как счет стал 3:0, сомнений в победе не возникало. Черышев и Дзюба доказали, что они способны забивать в каждом матче. Посмотрим, что у них получится против Уругвая.

Там у России не будет серьезных проблем, напротив – можно раскрепоститься и сыграть в другой футбол. Потому что с Уругваем не получится действовать так же, как с Египтом – южноамериканцы сильнее. Плюс мотивации станет меньше – все-таки уже вышли в плей-офф.

Вообще, очень заманчиво все выглядит, Россия способна пройти далеко – выступления и Англии, и Германии на старте вызвали сомнения в том, что эти сборные в идеальной форме. Ни одна звезда – ни Месси, ни Неймар – не смогли пока доказать свою состоятельность, кроме Роналду. А наши ребята уже на уровне. Головин забил со штрафного не хуже, чем Криштиану. И Черышев, и Дзюба отличилась в обеих встречах – это говорит о том, что и у нас есть звезды, на которых могут ориентироваться европейцы. (Игорь НОВИКОВ)

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье //

Первые! Симонов - о победе России //

Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь