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Михаил Боярский: "На ЧМ-2018 Россия может пройти далеко"

Михаил БОЯРСКИЙ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА
Михаил БОЯРСКИЙ. Фото Кристина КОРОВНИКОВА

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" победу нашей национальной команды над Египтом (3:1) во 2-м туре группы А ЧМ-2018. Россияне возглавляют таблицу с 6 очками после двух игр.

– После посредственных встреч с Австрией и Турцией настроение у болельщиков было пессимистичным, – отметил Боярский. – Но совершенно феерический матч с саудовцами вызвал огромные эмоции у фанатов и у самих футболистов. Матч с Египтом прошел в напряжении и ожидании – насколько результат первой игры закономерен или случаен. Но как только вчера соперники совершили ошибку, наши налетели как коршуны на раненую команду и добили ее. После того, как счет стал 3:0, сомнений в победе не возникало. Черышев и Дзюба доказали, что они способны забивать в каждом матче. Посмотрим, что у них получится против Уругвая.

Там у России не будет серьезных проблем, напротив – можно раскрепоститься и сыграть в другой футбол. Потому что с Уругваем не получится действовать так же, как с Египтом – южноамериканцы сильнее. Плюс мотивации станет меньше – все-таки уже вышли в плей-офф.

Вообще, очень заманчиво все выглядит, Россия способна пройти далеко – выступления и Англии, и Германии на старте вызвали сомнения в том, что эти сборные в идеальной форме. Ни одна звезда – ни Месси, ни Неймар – не смогли пока доказать свою состоятельность, кроме Роналду. А наши ребята уже на уровне. Головин забил со штрафного не хуже, чем Криштиану. И Черышев, и Дзюба отличилась в обеих встречах – это говорит о том, что и у нас есть звезды, на которых могут ориентироваться европейцы. (Игорь НОВИКОВ)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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