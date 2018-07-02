Лука Модрич: "Было очень жарко, но мы выжили!"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Дании (1:1, 3:2 по пен.) отметил, что во время игры в Нижнем Новгороде были тяжелые погодные условия. Также он подчеркнул, что команда могла не доводить дело до серии пенальти.

- Было очень жарко, было очень тяжело бегать по полю. Но мы выжили! - приводит пресс-служба ФИФА слова Модрича. - Мы могли решить исход матча раньше, но самое главное, что попали в четвертьфинал. Могли обойтись без триллера, но ведь все равно добились своего. Очень тяжело было пережить то, что я не реализовал пенальти во время матча, ведь я так много работал над тем, чтобы забить Шмейхелю.

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