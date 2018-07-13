Как сборную России проверяли на допинг во время ЧМ? Ответ Безуглова

Врач сборной России Эдуард Безуглов в интервью "СЭ" рассказал, как обстояла проверка команды на допинг во время домашнего чемпионата мира, на котором она показала лучший в современной истории результат – вышла в 1/4 финала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти – 3:4). Специалист напомнил, что последний положительный тест на запрещенные вещества на мировых первенствах был сдан в 1994 году.

– Допинг-контроль – особая тема. Есть ли цифра – как часто сборную России проверяли в период со старта сбора перед ЧМ и до завершения турнира?

– Эта тема особая больше для СМИ, чем для нас. В себе и наших футболистах мы уверены, и никаких проблем не ждали и не ждем. Но надо признать, что проб мы сдали немало – только во время сборов и матчей чемпионата мира их было около 80. Два раза был внесоревновательный контроль и контроли после каждой игры.

С начала же года каждый из кандидатов в сборную команду сдал более 10 проб.

– В чем особенность допинг-контроля на ЧМ – как это организовано во время игр и в период, когда команда работает на сборах?

– На чемпионатах мира контроль организует ФИФА. Инспекторы допинг-контроля могут приехать в любое время. Каждая сборная предоставляет всю информацию о местонахождении футболистов и поэтому они всегда знают, где искать команды. К нам приезжали в Нойштифт на сбор перед ЧМ и дважды в Новогорск. Один раз приезжали инспекторы из РУСАДА, которое тоже в этом году работает очень активно – что мы можем только приветствовать. Сдается кровь и моча. Все пробы анализируются в зарубежных лабораториях. Никаких проблем в этом направлении мы не ожидаем.

– Кто из футболистов чаще других сдавал допинг-пробы?

– Все футболисты, входившие в расширенный список кандидатов в сборную, сдали с декабря по 10 и больше проб. Ребята, команды которых играли в еврокубках, сдали проб еще больше, ведь к ним приезжали и инспектора из УЕФА.

– Были ли напряженные ситуации во время допинг-процедур или ситуации, которых вы не понимали?

– Абсолютно никаких проблем не возникало. Все со стороны инспекторов из ФИФА проходило быстро и профессионально. Такого, чтобы они приезжали в 7 часов утра несколько дней подряд, как это было на Евро, не случалось.

– Внимание антидопинговых служб к сборной России по ходу турнира, когда стало понятно, что нет ни одной положительной пробы, пошло на спад?

– На чемпионатах мира с 1994 года нет ни одной положительной пробы. Поэтому контроль всегда, в принципе, одинаков.

– В чем он заключается?

– Обычно это два внесоревновательных контроля: весной и уже на сборе перед чемпионатом, и по две пробы после каждого матча, в том числе – контрольного. В этом году к нам приезжали и после выхода в плей-офф, но это обычная практика – просто мы впервые дошли до такой стадии. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Эдуарда Безуглова

Наши ожидания. Не только наши проблемы // Команда гордости нашей //

Черчесов и сборная: каким будет новый контракт? //

Россия на ЧМ-2018: импульс, который нельзя потерять //

За что мы полюбили эту сборную России

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018