Испания – Россия: автогол Игнашевича вывел "красную фурию" вперед

Сборная Испании открыла счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против России. После подачи с правого фланга со штрафного мяч рикошетом от ноги Сергея Игнашевича, который боролся с Серхио Рамосом, влетел в ворота.
📸Фотоавтогол Сергея Игнашевича#ESP vs #RUS pic.twitter.com/ceAggQZQJq– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 июля 2018 г.
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