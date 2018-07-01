Испания – Россия: автогол Игнашевича вывел "красную фурию" вперед

Сборная Испании открыла счет в матче 1/8 финала чемпионата мира против России. После подачи с правого фланга со штрафного мяч рикошетом от ноги Сергея Игнашевича, который боролся с Серхио Рамосом, влетел в ворота.

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