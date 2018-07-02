Глава Королевской испанской футбольной федерации не жалеет, что уволил Лопетеги

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес уверен, что руководство организации не совершило ошибку, отправив в отставку главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018.

- Нужно перевернуть эту страницу, - цитирует Evening Standard Рубиалеса. - Когда ты принимаешь решение, ты должен сохранять спокойствие. Все руководство федерации и я лично абсолютно уверены, что двигаемся в верном направлении.



Для нас это тяжелый день, поскольку мы покидаем турнир, но делаем это с чувством, что мы лучше команды, которая вышла в следующий раунд. Но мы поздравляем сборную России. Мы умеем проигрывать и побеждать,

По словам главы RFEF, в ближайшее время будет обсуждаться дальнейшая судьба нынешнего наставника "красной фурии" Фернандо Йерро.

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