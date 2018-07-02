12:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Глава Королевской испанской футбольной федерации не жалеет, что уволил Лопетеги

Хулен ЛОПЕТЕГИ. Фото REUTERS
Хулен ЛОПЕТЕГИ. Фото REUTERS

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес уверен, что руководство организации не совершило ошибку, отправив в отставку главного тренера национальной команды Хулена Лопетеги за день до старта чемпионата мира-2018

- Нужно перевернуть эту страницу, - цитирует Evening Standard Рубиалеса. -  Когда ты принимаешь решение, ты должен сохранять спокойствие. Все руководство федерации и я лично абсолютно уверены, что двигаемся в верном направлении.

Для нас это тяжелый день, поскольку мы покидаем турнир, но делаем это с чувством, что мы лучше команды, которая вышла в следующий раунд. Но мы поздравляем сборную России. Мы умеем проигрывать и побеждать,

По словам главы RFEF, в ближайшее время будет обсуждаться дальнейшая судьба нынешнего наставника "красной фурии" Фернандо Йерро.

Ураааaaaa! //
Станислав Черчесов: "Турнир только начинается!" //
Федун: "До матча кто-то сказал бы, что пройдем Испанию, посчитал бы психбольным" //
Шмайхель – волшебник. Но Россию ждет Хорватия //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь //

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
голосовать
К комментариям
4
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ