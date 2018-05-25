Гинтарас Стауче: "Габулов - опытный вратарь, а в "Брюгге" получил еще больше опыта"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче оценил готовность команды к чемпионату мира-2018. В расширенной заявке сборной к турниру готовятся четыре голкипера – Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Сослан Джанаев и Владимир Габулов. Последний с начала года выступает в составе "Брюгге", провел 10 матчей, пропустил 21 гол и помог команде стать чемпионом Бельгии.

– По сравнению с прошлым годом мы (готовы. – Прим. "СЭ") намного лучше, – сказал Стауче. – С моими подопечными – то же самое!

– Все четверо лучше готовы?

– Все четверо!

– Как будете выбирать лишнего?

– Кто лучше, тот и пойдет дальше. Какие-то наметки есть, конечно. Как и всегда.

– Как на Габулова повлияло выступление за "Брюгге"?

– Хорошо повлияло. Он попробовал себя в новом чемпионате и почувствовал, что значит – привыкнуть к новой жизни, языку, условиям. Габулов – опытный вратарь, а теперь получил еще больше опыта, чем если бы остался в Туле. Никаких проблем у него нет! (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Стауче - скоро в "СЭ" //

Сборная России на чемпионате мира по футболу