Гинтарас Стауче: "Габулов - опытный вратарь, а в "Брюгге" получил еще больше опыта"

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче оценил готовность команды к чемпионату мира-2018. В расширенной заявке сборной к турниру готовятся четыре голкипера – Игорь Акинфеев, Андрей Лунев, Сослан Джанаев и Владимир Габулов. Последний с начала года выступает в составе "Брюгге", провел 10 матчей, пропустил 21 гол и помог команде стать чемпионом Бельгии.
– По сравнению с прошлым годом мы (готовы. – Прим. "СЭ") намного лучше, – сказал Стауче. – С моими подопечными – то же самое!
– Все четверо лучше готовы?
– Все четверо!
– Как будете выбирать лишнего?
– Кто лучше, тот и пойдет дальше. Какие-то наметки есть, конечно. Как и всегда.
– Как на Габулова повлияло выступление за "Брюгге"?
– Хорошо повлияло. Он попробовал себя в новом чемпионате и почувствовал, что значит – привыкнуть к новой жизни, языку, условиям. Габулов – опытный вратарь, а теперь получил еще больше опыта, чем если бы остался в Туле. Никаких проблем у него нет! (Дмитрий СИМОНОВ)
Полностью интервью Стауче - скоро в "СЭ" //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
- Сослан Джанаев (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Брюгге
- Гинтарас Стауче
- Андрей Лунев
китайский обозреватель
Угу, логично, а если попадет в сборную - получит еще больше опыта! И сборная - тоже получит! Не факт, правда, что на результатах это скажется положительно. И это при том, что ничего особенно против Габулова не имею. Но воротчиков нормальных в России порядком.
19:54