Федор Кудряшов: "Не хватало "хи-хи, ха-ха от Дзюбы"

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от первых дней тренировочного сбора в Австрии. Россияне в Нойштифте проходят подготовку к чемпионату мира-2018.
- Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках, - сказал Кудряшов в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - А уже после них - "хи-хи, ха-ха", релакс.
- С появлением Дзюбы "хи-хи, ха-ха" стало больше?
- Еще бы! Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировкой он сильно заряжает на работу в позитивном ключе.
- С кем живете в номере?
- Да мы по одному живем. Только кровать и подушка, и в Австрии, и в Новогорске.
- Как проводите свободное время?
- Я книгу читаю, "Плэйстейшн" даже не доставал еще.