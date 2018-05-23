Федор Кудряшов: "Не хватало "хи-хи, ха-ха от Дзюбы"

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился впечатлениями от первых дней тренировочного сбора в Австрии. Россияне в Нойштифте проходят подготовку к чемпионату мира-2018.

- Атмосфера рабочая, концентрация на тренировках, - сказал Кудряшов в прямом эфире в соцсети "Одноклассники". - А уже после них - "хи-хи, ха-ха", релакс.

- С появлением Дзюбы "хи-хи, ха-ха" стало больше?

- Еще бы! Его вообще не хватало в автобусе. Перед тренировкой он сильно заряжает на работу в позитивном ключе.

- С кем живете в номере?

- Да мы по одному живем. Только кровать и подушка, и в Австрии, и в Новогорске.

- Как проводите свободное время?

- Я книгу читаю, "Плэйстейшн" даже не доставал еще.

Сборная России на чемпионате мира по футболу