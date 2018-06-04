Евгений Савин: "Роналду мог бы остановить только Шнуров. Но Черчесов его не взял, как и Нойштедтера"

Бывший нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин в Инстаграме в шутку предположил, что форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018 мог бы остановить только лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
- На чемпионате мира-2018 Криштиану смог бы остановить только Шнур, но Саламыч (Станислав Черчесов. - Прим. "СЭ") его не взял. И он, как и Нойштедтер, в шоке, - написал Савин.
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Bache Gabrielsen
Не зря же говорят: "Было у отца три сына - два умных, а третий футболист". Это и к бывшим футболистам, видимо, относится.
13:21