Евгений Савин: "Роналду мог бы остановить только Шнуров. Но Черчесов его не взял, как и Нойштедтера"

Бывший нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин в Инстаграме в шутку предположил, что форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018 мог бы остановить только лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.



- На чемпионате мира-2018 Криштиану смог бы остановить только Шнур, но Саламыч (Станислав Черчесов. - Прим. "СЭ") его не взял. И он, как и Нойштедтер, в шоке, - написал Савин.

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