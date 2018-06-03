Нойштедтер - о непопадании на ЧМ-2018: "Я шокирован и расстроен"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер выразил разочарование в связи с непопаданием в сборную России на чемпионат мира-2018. Игрок входил в расширенную заявку команды, не вошел в окончательный состав.
"Тренер решил не включать меня в окончательную заявку. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100 процентов в форме и был готов выложиться по полной. Желаю команде всего лучшего и чтобы не было травм", - написал Нойштедтер в Инстаграме.
Состав сборной России на ЧМ-2018
Сборная России на чемпионате мира по футболу
кузяка
Не грусти Рома, зато порцию помоев не получишь после позорного провала. И семья не будет оплевана, это тоже позитив.
17:41
Nikolas7
Решил уберечь парня от участия в этом позоре-мудрый ход!
17:32
serzheo
Мойша расстоена)))
17:30
Br.Benediktus
"Защиту порвут нашу к ебеням".
17:23
Br.Benediktus
Зато Семенов и Гранат едут.Жирков будет бестолку носится,нынче в Зените не особо блистал.От Рауша пользы больше бы было.Защиту порвать нашу к ебеням.Выйдем в 1/8 -будет чудо.
17:21
Семь ветров
Глупый Нольштретер... Надо ж было Саламычу шашлыка приволочь, сознаться что осетин, может в душ сходить - шею поломать, был бы в основе...
17:11
ivkoneff2008
По-ходу играть будут Игнашевич,и кавказец с гранатой
17:08
Maedhros
по каким критериям усатый отцепил нойштедтера и отдал его место гранату и семёнову? адище. Makedonsky, у него больше фанатов в турции, чем в россии, так что это правильно, что он пишет своим фанатам на том языке, который те понимают.
17:08
Makedonsky
для начала научись писать свои комментарии на русском... расстроен он
16:57
Деметр
И корефана твоего опрокинули.Случайно ли,Петя???
16:53
SadamR
Чем Гранат лучше?
16:53