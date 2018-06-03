16:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Нойштедтер - о непопадании на ЧМ-2018: "Я шокирован и расстроен"

Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман НОЙШТЕДТЕР. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер выразил разочарование в связи с непопаданием в сборную России на чемпионат мира-2018. Игрок входил в расширенную заявку команды, не вошел в окончательный состав.

"Тренер решил не включать меня в окончательную заявку. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100 процентов в форме и был готов выложиться по полной. Желаю команде  всего лучшего и чтобы не было травм", - написал Нойштедтер в Инстаграме.

Состав сборной России на ЧМ-2018  
Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (11)
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кузяка

Не грусти Рома, зато порцию помоев не получишь после позорного провала. И семья не будет оплевана, это тоже позитив.

17:41

Nikolas7

Решил уберечь парня от участия в этом позоре-мудрый ход!

17:32

serzheo

Мойша расстоена)))

17:30

Br.Benediktus

"Защиту порвут нашу к ебеням".

17:23

Br.Benediktus

Зато Семенов и Гранат едут.Жирков будет бестолку носится,нынче в Зените не особо блистал.От Рауша пользы больше бы было.Защиту порвать нашу к ебеням.Выйдем в 1/8 -будет чудо.

17:21

Семь ветров

Глупый Нольштретер... Надо ж было Саламычу шашлыка приволочь, сознаться что осетин, может в душ сходить - шею поломать, был бы в основе...

17:11

ivkoneff2008

По-ходу играть будут Игнашевич,и кавказец с гранатой

17:08

Maedhros

по каким критериям усатый отцепил нойштедтера и отдал его место гранату и семёнову? адище. Makedonsky, у него больше фанатов в турции, чем в россии, так что это правильно, что он пишет своим фанатам на том языке, который те понимают.

17:08

Makedonsky

для начала научись писать свои комментарии на русском... расстроен он

16:57

Деметр

И корефана твоего опрокинули.Случайно ли,Петя???

16:53

SadamR

Чем Гранат лучше?

16:53

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