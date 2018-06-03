Нойштедтер - о непопадании на ЧМ-2018: "Я шокирован и расстроен"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер выразил разочарование в связи с непопаданием в сборную России на чемпионат мира-2018. Игрок входил в расширенную заявку команды, не вошел в окончательный состав.

"Тренер решил не включать меня в окончательную заявку. Конечно, я шокирован и разочарован. Я на 100 процентов в форме и был готов выложиться по полной. Желаю команде всего лучшего и чтобы не было травм", - написал Нойштедтер в Инстаграме.

Состав сборной России на ЧМ-2018

Сборная России на чемпионате мира по футболу