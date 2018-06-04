Масалитин прокомментировал слова Шкртела, раскритиковавшего выбор Черчесова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, который остался недоволен решением Станислава Черчесова не включить одноклубника Романа Нойштедтера в состав сборной России на чемпионат мира-2018.
Вчера, 3 июня, Шкртел заявил, что "российская оборона, должно быть, суперсильная, если Роман Нойштедтер в нее не попал".
- Рауш и Нойштедтер ничем не могут помочь этой сборной. В особенности Роман, - приводит слова Масалитина "Газета.Ru". - Достаточно посмотреть матчи, в которых он принимал участие. Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот. Мнение Мартина Шкртела? Он имеет право говорить, что хочет.
Но на сегодняшний день, при всем уважении к Роману, он не дотягивает до уровня сборной России. Он провалил чемпионат Европы-2016, не впечатлил на сборах. Да и Рауш тоже не усилил нашу команду.
Если бы эти двое футболистов были выше классом игроков РФПЛ, то им бы не пришлось получать российское гражданство и стали бы выступать за другие сборные.
На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Нойштедтер - о непопадании на ЧМ-2018: "Я шокирован и расстроен" //
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Сборная России на чемпионате мира по футболу
Дополнительная информация
https://www.gazeta.ru/sport/2018/06/03/a_11785567.shtml?updated
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Фенербахче (Футбол)
- Мартин Шкртел
- Константин Рауш
- Роман Нойштедтер
- Чемпионат мира 2018
Jean4
А кто там не привозит из нынешнего состава защитников, может быть Гранат?
08:34