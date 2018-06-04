Масалитин прокомментировал слова Шкртела, раскритиковавшего выбор Черчесова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слова защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела, который остался недоволен решением Станислава Черчесова не включить одноклубника Романа Нойштедтера в состав сборной России на чемпионат мира-2018.



Вчера, 3 июня, Шкртел заявил, что "российская оборона, должно быть, суперсильная, если Роман Нойштедтер в нее не попал".



- Рауш и Нойштедтер ничем не могут помочь этой сборной. В особенности Роман, - приводит слова Масалитина "Газета.Ru". - Достаточно посмотреть матчи, в которых он принимал участие. Нойштедтер постоянно привозил голы и опасные моменты у собственных ворот. Мнение Мартина Шкртела? Он имеет право говорить, что хочет.



Но на сегодняшний день, при всем уважении к Роману, он не дотягивает до уровня сборной России. Он провалил чемпионат Европы-2016, не впечатлил на сборах. Да и Рауш тоже не усилил нашу команду.



Если бы эти двое футболистов были выше классом игроков РФПЛ, то им бы не пришлось получать российское гражданство и стали бы выступать за другие сборные.



На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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