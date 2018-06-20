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Дзюба посвятил победу над Египтом своему сыну. Он тоже форвард

Артем ДЗЮБА и сын Никита. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Артем ДЗЮБА и сын Никита. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

29-летний нападающий сборной России Артем Дзюба посвятил победу над Египтом (3:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира своему пятилетнему сыну Никите.

- Посвящаю победу своему ребенку, - цитирует "Р-Спорт" Дзюбу. - Ему уже пять лет. Он у меня - нападающий.

Дзюба в матче с египтянами забил третий мяч России. На его счету 2 гола в 2 матчах чемпионата мира.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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