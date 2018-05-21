Дзюба отсутствует на тренировке в сборной России перед ЧМ-2018

Сборная России проводит первую тренировку в рамках сбора в австрийском Нойштифте в преддверии чемпионата мира-2018. К занятиям в общей группе так и не присоединился форвард Артем Дзюба, который не участвовал и в трех тренировках в России из-за температуры и вирусной инфекции.

Изначально планировалось, что Дзюба сможет вернуться в общую группу 21 мая. Артем не приехал с командой на тренировочное поле. Полузащитник Алан Дзагоев, испытывающий проблемы с мышцами голени, на тренировку приехал. Но пока неясно, будет ли он тренироваться со всеми.

Напомним, что в составе команды на данный момент 27 игроков (3 вратаря). 4-й голкипер Владимир Габулов прибудет в расположение сборной 22 мая - он находится в "Брюгге", в Бельгии только-только завершился национальный чемпионат.

Сегодня в Нойштифте хорошая погода, тепло (но не жарко), светит солнце. Понаблюдать за командой Черчесова пришла группа россиян с маленькими детьми, а также группа португальцев - тоже с детьми.

(Дмитрий СИМОНОВ)

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