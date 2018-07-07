Член комитета Госдумы - о приезде на ЧМ-2018 президента Франции Макрона: "План Англии и США бойкотами изолировать ЧМ не сработал"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" информацию о приезде в Россию на чемпионат мира французской делегации во главе с президентом страны Эммануэлем Макроном.

- Такие соревнования, как чемпионаты мира или олимпийские игры, и существует для того, чтобы сближать народы и снимать определенный накал между государствами, - сказал Свищев. - В том, что главы стран, короли, президенты приезжают в Россию, нет ничего удивительного. Задуманное в Англии и США - посредством бойкота изолировать чемпионат мира - не сработало. Мы все приветствуем, когда в нашу страну приезжают не только фанаты, но и руководители своих стран. Нет ничего удивительного в том, что Макрон хочет посетить игру своей сборной. Он хочет поддержать ее. Он также планирует какие-то встречи с нашим правительством, но это и не так важно. Главное - несмотря на все сложности, которые существуют в мире, западные лидеры приезжают в Россию. Это и есть та самая позитивная дипломатия, которая сделала свое дело. Франция прошла в полуфинал и выступает удачно. А те надуманные причины и фантазии о том, что в России будет плохо и опасно, на самом деле беспочвенны. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, вчера сборная Франции в матче 1/4 финала переиграла Уругвай (2:0) и пробилась в полуфинал ЧМ.