Чемпионат мира-2018: 1/8 финала. Расписание и результаты

1/8 финала
Матч №50
Уругвай - Португалия
30 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 21.00 (Первый канал - 20.40).
Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС. Торрентера, Эрнандес Паредес (все - Мексика).
"Наши": нет - Бруну Алвеш ("Зенит", 2010 - 2013), Фернандеш ("Локомотив").
Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
Матч №49
Франция - Аргентина
30 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 17.00 (Россия 1 - 16.45).
Судьи: ФАГАНИ. Мансури, Сокандан (все - Иран).
"Наши": нет - Ансальди ("Рубин", 2008 - 2013, "Зенит", 2013 - 2016), Рохо ("Спартак", 2010 - 2012)
Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Матч №51
Испания - Россия
1 июля. Москва. Стадион "Лужники". 17.00 (Россия 1 - 16.45).
Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зайнстра (все - Голландия).
Дисквалифицированы: нет - Смольников.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Матч №52
Хорватия - Дания
1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21.00 (Первый канал - 20.40).
Судьи: ПИТАНА. Майдана, Белатти (все - Аргентина).
"Наши": Чорлука ("Локомотив") - нет.
Хорватия - Дания: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
Матч №53
Бразилия – Мексика
2 июля. Самара. Стадион "Самара Арена". 17.00 (МАТЧ ТВ).
Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Матч №54
Бельгия – Япония
2 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.00 (Первый канал).
Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
Матч №55
Швеция – Швейцария
3 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 17.00 (МАТЧ ТВ).
Швеция - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
Матч №56
Колумбия – Англия
3 июля. Москва. Стадион "Спартак". 21.00 (МАТЧ ТВ).
Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
1/4 финала
6 июля, пятница
Матч №57. 17.00. Нижний Новгород. П49 – П50
Матч №58. 21.00. Казань. П53 – П54
7 июля, суббота
Матч №59. 21.00. Сочи. П51 – П52
Матч №60. 17.00. Самара. П55 – П56
1/2 финала
10 июля, вторник
Матч №61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58
11 июля, среда
Матч №62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60
Матч за 3-е место
14 июля, суббота
Матч №63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62
Финал
15 июля, воскресенье
Матч №64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62
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