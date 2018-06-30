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Чемпионат мира-2018: 1/8 финала. Расписание и результаты

ЧМ-2018. Плей-офф. Фото "СЭ" ЧМ-2018. Фото AFP
ЧМ-2018. Плей-офф. Фото "СЭ"

Матчи первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу-2018 проходят с субботы, 30 июня, по вторник, 3 июля. Сборная России играет с Испанией в Москве на главном стадионе турнира, "Лужники", в воскресенья, 1 июля.

1/8 финала

Матч №50
Уругвай - Португалия
30 июня. Сочи. Стадион "Фишт". 21.00 (Первый канал - 20.40).
Судьи: РАМОС ПАЛАСУЭЛОС. Торрентера, Эрнандес Паредес (все - Мексика).
"Наши": нет - Бруну Алвеш ("Зенит", 2010 - 2013), Фернандеш ("Локомотив").
Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Уругвай - Португалия

Матч №49
Франция - Аргентина
30 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 17.00 (Россия 1 - 16.45).
Судьи: ФАГАНИ. Мансури, Сокандан (все - Иран).
"Наши": нет - Ансальди ("Рубин", 2008 - 2013, "Зенит", 2013 - 2016), Рохо ("Спартак", 2010 - 2012)
Франция - Аргентина: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Франция - Аргентина

Матч №51
Испания - Россия
1 июля. Москва. Стадион "Лужники". 17.00 (Россия 1 - 16.45).
Судьи: КАЙПЕРС, ван Рукел, Зайнстра (все - Голландия).
Дисквалифицированы: нет - Смольников.
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

Матч №52
Хорватия - Дания
1 июля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 21.00 (Первый канал - 20.40).
Судьи: ПИТАНА. Майдана, Белатти (все - Аргентина).
"Наши": Чорлука ("Локомотив") - нет.
Хорватия - Дания: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Хорватия - Дания

Матч №53
БразилияМексика
2 июля. Самара. Стадион "Самара Арена". 17.00 (МАТЧ ТВ).
Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Бразилия - Мексика

Матч №54
БельгияЯпония
2 июля. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена". 21.00 (Первый канал).
Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Бельгия - Япония

Матч №55
ШвецияШвейцария
3 июля. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 17.00 (МАТЧ ТВ).
Швеция - Швейцария: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Швеция - Швейцария

Матч №56
КолумбияАнглия
3 июля. Москва. Стадион "Спартак". 21.00 (МАТЧ ТВ). 
Колумбия - Англия: чемпионат мира по футболу, 3 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Колумбия - Англия

1/4 финала

6 июля, пятница

Матч №57. 17.00. Нижний Новгород. П49 – П50

Матч №58. 21.00. Казань. П53 – П54

7 июля, суббота

Матч №59. 21.00. Сочи. П51 – П52

Матч №60. 17.00. Самара. П55 – П56

1/2 финала

10 июля, вторник

Матч №61. 21.00. Санкт-Петербург. П57 – П58

11 июля, среда

Матч №62. 21.00. Москва, "Лужники". П59 – П60

Матч за 3-е место

14 июля, суббота

Матч №63. 17.00. Санкт-Петербург. Пр61 – Пр62

Финал

15 июля, воскресенье

Матч №64. 18.00. Москва, "Лужники". П61 – П62

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