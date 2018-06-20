Артем Дзюба: "Сборная России - 23 брата"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) признался, что не обижается на Дениса Черышева​, которого второй раз кряду признают лучшим игроком встречи.

- Черышев второй матч подряд признается лучшим игроком матча. Ревности не испытываете?

- Да ну, я же говорю - мы команда! Мы - 23 брата. Его победа, наша победа - это счастье для всех нас. Денис заслуживает этого, как любой игрок в сборной. (Егор БЫЧКОВ)

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